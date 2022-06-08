Москва, , 15:27 — REGNUM Российская фигуристка Александра Трусова заявила, что давно хотела попробовать силы в прыжках в длину. Об этом 8 июня сообщает «Р-спорт».

Александра Трусова Davecskatingphoto.com

«Мне давно хотелось попробовать свои силы в прыжках в длину. Всё это очень вдохновляюще, потому что всегда интересно пробовать что-то новое, но и очень волнительно», — сказала Трусова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трусова примет участие в Неделе лёгкой атлетики в Москве.

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