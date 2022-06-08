Тольятти, Самарская область, 8 июня 2022, 15:27 — REGNUM Концерн «АвтоВАЗ» снова производит автомобили, их выпуск был приостановлен в конце апреля. Об этом сообщает пресс-служба компании.
8 июня с конвейера сошли первые автомобили Lada Granta Classic 2 022 модельного года. Эта модель станет самым доступным новым легковым автомобилем на российском рынке, заявили в компании.
«Модель разработана с целью обеспечить максимально возможную локализацию автомобиля, исключив влияние дефицита импортируемых компонентов», — добавили в пресс-службе.
Стоимость новых автомобилей пока не названа.
По словам президента концерна Максима Соколова, АвтоВАЗ интенсивно развивает сотрудничество с российскими поставщиками. Одна из первоочередных задач — занятость коллектива.
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