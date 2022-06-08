Тольятти, Самарская область, , 15:27 — REGNUM Концерн «АвтоВАЗ» снова производит автомобили, их выпуск был приостановлен в конце апреля. Об этом сообщает пресс-служба компании.

8 июня с конвейера сошли первые автомобили Lada Granta Classic 2 022 модельного года. Эта модель станет самым доступным новым легковым автомобилем на российском рынке, заявили в компании.

«Модель разработана с целью обеспечить максимально возможную локализацию автомобиля, исключив влияние дефицита импортируемых компонентов», — добавили в пресс-службе.

Стоимость новых автомобилей пока не названа.

По словам президента концерна Максима Соколова, АвтоВАЗ интенсивно развивает сотрудничество с российскими поставщиками. Одна из первоочередных задач — занятость коллектива.

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