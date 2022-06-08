Москва, 8 июня, 2022, 15:27 — ИА Регнум. Доллар опустился к отметке 60 руб., а курс евро — до 64 руб. То есть, судя по динамике USD и EUR за апрель и май, постепенное повышение ЦБ РФ лимитов переводов средств за рубеж никак не сказалось на динамике рубля, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

Перевод денег

«Эти денежные потоки не делают большой погоды в сальдо платежного баланса РФ сейчас. Ключевым здесь остается приток-отток валюты от экспортно-импортных операций.

В ЦБ РФ и правительстве понимают, что дальнейшее укрепление рубля лучше не допускать. Поэтому параллельно с повышением планки по переводам за рубеж, были предусмотрены и иные меры.

Так, комиссия правительства РФ с 6 июня разрешила экспортерам зачислять валютную выручку на свои счета в зарубежных банках.

Также президент РФ Владимир Путин поручил подготовить предложения по новому бюджетному правилу. Прежнее бюджетное правило действовало до блокировки резервов ЦБ РФ: все нефтегазовые доходы выше $43 за бочку Brent направлялись на покупку долларов и евро, которые зачислялись в валютные резервы Центробанка.

После введения санкций это правило перестало действовать, поскольку у ЦБ РФ нет доступа к резервам в долларах и евро.

Возможно, в условиях перестройки российской экономики бюджетное правило будет выстраиваться вокруг финансирования инфраструктурных проектов из поступающей экспортной выручки.

В совокупности действия ЦБ РФ и Минфина помогут остановить ненужное укрепление курса рубля», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта этого года ЦБ РФ ограничил переводы физлиц за границу суммой $5 тыс. в месяц. С апреля лимит был повышен до $10 тыс., а с середины мая — до $50 тыс. 7 июня ЦБ разрешил физлицам переводить за рубеж до $150 тыс. в месяц.

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