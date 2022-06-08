Ростов-на-Дону, 8 июня, 2022, 15:26 — ИА Регнум. СУ СК России по Ростовской области публикует кадры, снятые на месте перестрелки в здании Пролетарского районного суда в Ростове-на-Дону. В отношении 49-летнего злоумышленника возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и лица, осуществляющего правосудие и предварительное следствие. Об этом ИА REGNUM сообщили в ведомстве 8 июня.

Sledcom.ru Следственный комитет РФ

Подробнее: В Ростове-на-Дону произошла перестрелка у здания Пролетарского райсуда

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В здании суда и на прилегающей территории продолжают работать следователи и криминалисты. На место происшествия выехал руководитель следственного управления СКР по Ростовской области Аслан Хуаде.

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Расследованием уголовного дела займутся сотрудники первого отдела по расследованию особо важных дел.