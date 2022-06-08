Донецк, 8 июня, 2022, 15:25 — ИА Регнум. В результате обстрела украинскими войсками центра Донецка пострадали три человека. Ою этом 8 июня сообщили в штабе территориальной обороны ВСУ.

Артиллерия ВСУ. Пресс-служба министерства обороны Украины

Ранее в СЦКК и в штабе зафиксировали обстрел Ворошиловского района из артиллерийских орудий калибра стран НАТО — 155 мм. Огонь вёлся с позиций ВСУ в населённом пункте Пески.

В штабе рассказали, что в результате атаки получили ранения три человека.