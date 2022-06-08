Уфа, 8 июня, 2022, 15:34 — ИА Регнум. Многодетным матерям, награжденным медалью «Материнская слава», увеличили размер единовременной выплаты в Башкирии. Соответствующий указ главы Башкирии опубликован 8 июня на официальном интернет-портале правовой информации региона.

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Так, многодетным матерям, награжденным медалью «Материнская слава», выплачивается премия в размере 50 тысяч рублей.

В документе указано, что настоящий указ распространяется на правоотношения. Возникшие с 1 января 2022 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что размер единовременной выплаты для матерей, награжденных медалью «Материнская слава» ранее составлял 17 241 рубль.