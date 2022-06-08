Брюссель, 8 июня, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Вице-премьер Молдавии, министр иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Нику Попеску прибыл в Брюссель с рабочим визитом. Об этом он 8 июня сообщил в своём телеграм-канале.

Mfa.gov.md Нику Попеску

«На нашем пути демократических реформ и преобразований нам нужна полная эффективная, твёрдая и поддержка со стороны институтов ЕС и государств-членов для нашей перспективы вступления», — написал глава МИДЕИ.

Он назвал путь Молдавии на сближение с ЕС «необратимым». По мнению вице-премьера, это якобы повысит благосостояние жителей республики и будет способствовать их безопасности.

Напомним, действующее прозападное правительство Молдавии было сформировано в августе 2021 года. К декабрю в стране уже упал уровень жизни, а цены на газ выросли втрое. Цены на автомобильное топливо выросли до «европейского» уровня. В 2022 году экономическая ситуация в стране усугубилась.