Оренбург, , 15:24 — REGNUM В Оренбурге мошенники обманули 27-летнего командира экипажа самолёта на 1,2 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

Мошенничество по телефону Epp.genproc.gov.ru

По данным ведомства, оренбуржцу позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками банка и следственного комитета. Они проинформировали о том, что на имя мужчины пытаются оформить кредит. Для предотвращения финансовой операции незнакомцы убедили срочно оформить встречный кредит и перевести все имеющиеся сбережения на резервный счёт.

В результате лётчик оформил кредит на сумму 1,7 млн рублей и обналичил деньги с виртуальной банковской карты. Затем, согласно инструкции звонившего приобрёл мобильный телефон с функцией бесконтактной оплаты, к которой привязал лицевой счёт, продиктованный лжесотрудником банка. Через банкомат оренбуржец внёс 1 219 000 рублей на якобы резервный счёт, открытый на его имя. После этого связь с якобы сотрудниками банка и следственного комитета прервалась

По факту мошенничество возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы.

«Полиция предупреждает: мошенники могут представляться сотрудниками различных структур, в том числе финансовых учреждений, правоохранительных органов», — сказали в ведомстве и рекомендовали тщательно проверять информацию при перечислении денег.