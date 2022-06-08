Санкт-Петербург, 8 июня, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга в ходе работы 25-го Петербургского международного экономического форума планируют подписать более 40 соглашений, почти половина из которых — инвестиционные. Документы будут подписаны с финансовыми институтами, российскими корпорациями, петербургскими компаниями и предприятиями, сообщили 8 июня в Смольном.

Дарья Драй ИА REGNUM ПМЭФ (архивное фото)

Кроме того, Петербург заключит соглашения о развитии сотрудничества с рядом регионов Российской Федерации. Вопросы развития производственного, научного и инфраструктурного потенциала Санкт-Петербурга включены в деловую программу 13 дискуссионных сессий.

По словам губернатор Санкт-Петербурга Александра Беглова, все мероприятия по подготовке города к форуму выполнены в соответствии с графиком. Заявки на участие в работе ПМЭФ-2022 подали делегации из 69 стран.

Датами проведения XXV Петербургского международного экономического форума определены 15–18 июня 2022 года. Треки деловой программы будут посвящены вопросам глобальной и российской экономики, социальным вопросам и развитию технологий.