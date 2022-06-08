* талибам — запрещённая в России организация

Тегеран, , 15:23 — REGNUM Иран передает талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) всю военную технику, которую силы безопасности предыдущего правительства Афганистана угнали в Иран в последние месяцы существования республики. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Бронемашина «Mbombe 4» производства южно-африканской компании Paramount Group Иван Шилов © ИА REGNUM

На недавнем видео, снятом на пункте пограничного перехода Ислам Кала в провинции Герат, видны иранские грузовики, которые везут военную технику в Афганистан.

Техника была доставлена в страны вечером 7 июня и передана талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Во время эскалации войны и падения республики большое количество силовиков и лидеров джихадистов в провинции Герат бежало в Иран вместе с военной техникой. Эта военная техника, включавшая в себя вооружение, бронемашины Humvee и пикапы, с тех пор находилась на территории Ирана.