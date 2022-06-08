Москва, , 15:21 — REGNUM Действительно, Евросоюз уже ощутил на себе результаты введения ими санкций против России. Это выражено и в продовольственном кризисе, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Также ушедшие из России компании теряют огромные прибыли. Помимо прочего, хоть Европа и планирует отказаться от энергоресурсов, это сложно и достаточно дорого.

Ведь если бы эта процедура была так проста, то страны сделали бы это намного ранее. Видится, что в течение минимум 10 лет странам придётся восстанавливаться.

Это в том ещё случае, если начнут налаживаться отношения. Если будет сложная ситуация, то срок может быть и длиннее.

Далее подтянуться и другие страны, для которых такое положение крайне невыгодно и ведёт к существенному ухудшению ситуации», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, санкции Запада нанесут ущерб экономике России, но он будет несравним и померкнет на фоне тех последствий, что ожидают весь остальной мир. Такое заявление сделал профессор прикладной экономики, основатель Института прикладной экономики, глобального здравоохранения и изучения предпринимательства Джонса Хопкинса Стив Ханке.

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