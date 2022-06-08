Москва, 8 июня 2022, 15:21 — REGNUM Действительно, Евросоюз уже ощутил на себе результаты введения ими санкций против России. Это выражено и в продовольственном кризисе, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.
Как сообщало ИА REGNUM, санкции Запада нанесут ущерб экономике России, но он будет несравним и померкнет на фоне тех последствий, что ожидают весь остальной мир. Такое заявление сделал профессор прикладной экономики, основатель Института прикладной экономики, глобального здравоохранения и изучения предпринимательства Джонса Хопкинса Стив Ханке.
Читайте также: Профессор экономики предрёк США «ошеломляющие» издержки от санкций