Москва, 8 июня, 2022, 15:21 — ИА Регнум. Действительно, Евросоюз уже ощутил на себе результаты введения ими санкций против России. Это выражено и в продовольственном кризисе, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Также ушедшие из России компании теряют огромные прибыли. Помимо прочего, хоть Европа и планирует отказаться от энергоресурсов, это сложно и достаточно дорого.

Ведь если бы эта процедура была так проста, то страны сделали бы это намного ранее. Видится, что в течение минимум 10 лет странам придётся восстанавливаться.

Это в том ещё случае, если начнут налаживаться отношения. Если будет сложная ситуация, то срок может быть и длиннее.

Далее подтянуться и другие страны, для которых такое положение крайне невыгодно и ведёт к существенному ухудшению ситуации», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, санкции Запада нанесут ущерб экономике России, но он будет несравним и померкнет на фоне тех последствий, что ожидают весь остальной мир. Такое заявление сделал профессор прикладной экономики, основатель Института прикладной экономики, глобального здравоохранения и изучения предпринимательства Джонса Хопкинса Стив Ханке.

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