Тюмень, , 15:21 — REGNUM В Молодогвардейске Краснодонского района благодаря помощи Тюменской области появилась новая спортивная площадка. Об этом сообщает информационный центр тюменского правительства.

Губернатор Тюменской области Александр Моор в Молодогвардейске дарит футбольные мячи юным спортсменам Информационный центр правительства Тюменской области

Спортивное оборудование доставлено в первых машинах с гуманитарной помощью от региона.

«На деньги тюменских предпринимателей мы установили площадку для воркаута. Также благодаря спонсорам из нашего региона у школы теперь есть новые мячи для футбола. Лично опробовал воркаут площадку, показал ребятам пару элементов на турнике. Договорились в следующий наш приезд в Краснодонский район посоревноваться в количестве подтягиваний», — отметил губернатор Тюменской области Александр Моор в своём телеграм-аккаунте.

Директор Молодогвардейской детско — юношеской спортивной школы Ирина Гайворонская подчеркнула, что спортивная площадка доступна не только учащимся спортшколы, но и детям со всего города.

«Стадион очень востребован, занимаются дети от мала до велика», — сообщила Ирина Гайворонская.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, руководство Тюменской области и города Краснодона и Краснодонского района Луганской народной Республики подписали соглашение о сотрудничестве.

Читайте ранее в этом сюжете: Тюменская область поможет восстановить Краснодон