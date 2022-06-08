Тюмень, 8 июня, 2022, 15:21 — ИА Регнум. В Молодогвардейске Краснодонского района благодаря помощи Тюменской области появилась новая спортивная площадка. Об этом сообщает информационный центр тюменского правительства.

Информационный центр правительства Тюменской области Губернатор Тюменской области Александр Моор в Молодогвардейске дарит футбольные мячи юным спортсменам

Спортивное оборудование доставлено в первых машинах с гуманитарной помощью от региона.

«На деньги тюменских предпринимателей мы установили площадку для воркаута. Также благодаря спонсорам из нашего региона у школы теперь есть новые мячи для футбола. Лично опробовал воркаут площадку, показал ребятам пару элементов на турнике. Договорились в следующий наш приезд в Краснодонский район посоревноваться в количестве подтягиваний», — отметил губернатор Тюменской области Александр Моор в своём телеграм-аккаунте.

Директор Молодогвардейской детско — юношеской спортивной школы Ирина Гайворонская подчеркнула, что спортивная площадка доступна не только учащимся спортшколы, но и детям со всего города.

«Стадион очень востребован, занимаются дети от мала до велика», — сообщила Ирина Гайворонская.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, руководство Тюменской области и города Краснодона и Краснодонского района Луганской народной Республики подписали соглашение о сотрудничестве.