Женева, Швейцария, 8 июня, 2022, 15:22 — ИА Регнум. Независимая комиссия по расследованию, созданная Советом ООН по правам человека после израильской военной операции в Газе в 2021 году, опубликовала доклад, в котором заявила, что Израиль должен не просто прекратить оккупацию земли, которую палестинцы хотят использовать для создания государства, но и сделать гораздо больше, передает 8 июня CNN.

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«Одного прекращения оккупации будет недостаточно», — отмечает комиссия и призывает принять дополнительные меры для обеспечения равноправия.

В докладе приводятся данные о том, что Израиль «не намерен прекращать оккупацию» и стремится к «полному контролю» над так называемыми оккупированными палестинскими территориями, включая Восточный Иерусалим, захваченный Израилем в результате войны 1967 года.

Израиль бойкотировал расследование и запретил въезд в страну членам комиссии.

«Это предвзятый и односторонний доклад, запятнанный ненавистью к Государству Израиль и основанный на длинной серии предыдущих односторонних и предвзятых докладов», — заявило министерство иностранных дел Израиля.

Поводом для расследования послужил 11-дневный конфликт в мае 2021 года, когда погибли 250 палестинцев и 13 жителей Израиля, но оно также касается нарушений прав человека до и после операции и направлено на то, чтобы разобраться в коренных причинах напряженности.

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс в очередной раз заявил, что Вашингтон выступает против расследования, и сказал, что доклад не снимает обеспокоенности США по поводу «одностороннего, предвзятого подхода, который ничего не делает для того, чтобы способствовать наступлению мира».

Приводя в пример на израильский закон, отказывающий в натурализации палестинцам, состоящим в браке с израильтянами, доклад обвиняет страну в предоставлении «иного гражданского статуса» арабским меньшинствам. Израиль утверждает, что такие меры защищают национальную безопасность и еврейский характер страны.