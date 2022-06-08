Москва, , 15:20 — REGNUM В России продолжают реализовываться крупные проекты по импортозамещению в агропромышленности. Об этом 8 июня заявил глава «Росагролизинга» Павел Косов на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Сельское хозяйство Иван Шилов (c) ИА REGNUM

«Помимо нашей основной деятельности по приобретению техники и передаче её в лизинг мы уже несколько лет занимаемся реализацией крупных инвестиционных проектов, направленных на импортозамещение и развитие экспорта. Их достаточно много в нашем портфеле, хотел бы остановиться на двух», — заявил Косов.

Первый — это завод по производству мороженого в городе Тутаев Ярославской области. Общий объём инвестиций составил 2,5 млрд рублей, и на предприятии было создано более 1 000 рабочих мест», — указал он.

Второе предприятие — территория опережающего развития «Надеждинское» недалеко от Владивостока, в Приморском крае.

«Предприятие по производству кормовых добавок и пробиотиков и антибиотиков для животных. Владимир Владимирович, Вы это предприятие в рамках Дальневосточного экономического форума в прошлом году открывали», — отметил Косов.

«И с учётом той ситуации, когда у нас прекратился импорт аналогичной продукции из европейских стран, как нельзя кстати предприятие сегодня перешло на трёхсменную работу, 24 часа в сутки, и в принципе готово покрывать все потребности российских аграриев в производимом продукте», — указал он.