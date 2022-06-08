Вашингтон, , 17:03 — REGNUM Американская актриса Джулия Гарнер рассматривается в качестве кандидатки на роль Мадонны в байопике о певице. Об этом написало издание Variety 8 июня.

Мадонна chrisweger

Как сообщил источник, создатели ленты также присматривались к Флоренс Пью, Алексе Деми и Одессе Янг, однако основной претенденткой на роль в настоящий момент является Гарнер. Ожидается, что окончательное решение по этому поводу будет принято в ближайшее время.

Напомним, предстоящий байопик расскажет о жизни и карьере Мадонны. В качестве режиссёра картины выступит сама певица.

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