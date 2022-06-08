Брянск, 8 июня, 2022, 15:41 — ИА Регнум. Высокий уровень террористической опасности продляется в Брянской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM8 июня в региональном оперативном штабе.

Riastrela.ru Брянская область

По данным правоохранительных органов, в области сохраняется угроза совершения террористических актов. Решением губернатора «жёлтый» уровень опасности продлевается с 8 июня ещё на 15 суток.

Как сообщало, впервые решение было принято 11 апреля.