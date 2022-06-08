Мурманск, , 15:17 — REGNUM В Мурманске похоронили старшину 1 статьи Андрея Алексеева, погибшего в ходе военной спецоперации на Украине. Об этом в соцсетях сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

Гвоздики Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Андрей Валерьевич родился и вырос в поселке Лесозаводский Кандалакшского района в большой семье. В 2 014 году поступил на контрактную службу в Вооружённые силы России и честно выполнял задачи по борьбе с нацизмом и защите мирного населения. Погиб за нас с вами. Светлая память воину-защитнику. Выражаю искренние соболезнования семье. Мурманская область скорбит вместе с вами», — написал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми установят памятник погибшим на Украине солдатам.