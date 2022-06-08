Москва, 8 июня, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект об установлении единого тарифа страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, передает корреспондент ИА REGNUM 8 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

С 2023 года будут установлены единые тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование.

«Это позволит увеличить максимальные размеры выплат по страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По расчетам Минтруда, к 2025 году их максимальный размер вырастет в 1,5 раза.

«С введением единого тарифа те, кто работает по договорам гражданско-правового характера, смогут оформлять больничные и получать выплаты по беременности и родам, по уходу за ребенком до полутора лет. Сейчас таким правом обладают только работники с трудовыми договорами», — сообщил Володин.

Объединение фондов и внедрение единого тарифа также облегчит работодателям процедуру уплаты страховых взносов и сдачи отчетности.

Согласно изменениям, оптимизация тарифов страховых взносов предусматривает сохранение для основной категории плательщиков страховых взносов совокупного тарифа в размере 30% в пределах базы и 15,1% сверх базы.

Отметим, что сейчас тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование составляет 22% в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования и 10% свыше указанной предельной величины базы, тариф страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в пределах установленной предельной величины базы по данному виду страхования составляет 2,9%, а тариф страховых взносов на обязательное медицинское страхование со всего фонда оплаты труда — 5,1%.

Законопроект предполагает установление единой предельной и облагаемой базы для исчисления страховых взносов, а также тарифа сверх установленного предела во все государственные внебюджетные фонды.

Кроме того, планируется объединение всех льготных категорий плательщиков страховых взносов в три группы.

Также вносятся изменения в федеральный закон «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Автоматизированная упрощенная система налогообложения», предусматривающие установление с 1 января 2023 года для организаций и индивидуальных предпринимателей в период применения специального налогового режима единого пониженного тарифа страховых взносов в размере 0%.