Москва, 8 июня, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Администрация президента России не обладает детальной информацией о якобы имеющихся у властей Молдавии планах по присоединению республики к Румынии. Об этом 8 июня заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Нет, я бы не сказал, что мы обладаем какой-то информацией детальной на этот счет. С другой стороны, действительно, нам хорошо известно, что в Молдавии есть определенные силы, которые являются сторонниками, здесь скорее даже не объединения, а поглощения Молдавии со стороны Румынии», — сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос.

Также Песков добавил, что такие силы в Молдавии существуют и администрации российского лидера об этом известно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший молдавский президент Игорь Додон заявил, что власти Молдавии намеренно дестабилизируют ситуацию в стране, чтобы разрушить государственность и присоединиться к Румынии и НАТО.