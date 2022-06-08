Нью-Дели, , 15:15 — REGNUM После недавнего визита делегации индийских дипломатов в Кабул, СМИ страны сообщают, что Индия рассматривает вопрос открытия своего посольства в Кабуле.

Газета Hindustan Times сообщила 8 июня, что правительство Норендры Моди рассматривает варианты открытия посольства Индии в Афганистане, контролируемом талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Отмечается, что индийские власти близки к принятию решения об открытии своего дипломатического представительства в Кабуле.

В настоящее время Индия рассматривает возможность направления очень ограниченного числа чиновников низшего ранга в Афганистан. Сотрудники будут заниматься консульскими вопросами и распределением гуманитарной помощи.

Ранее открытие посольства Индии в Кабуле обсуждалось не переговорах между индийской делегацией и МИД талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).