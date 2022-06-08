Цюрих, Швейцария, 8 июня 2022, 15:14 — REGNUM Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов от соревнований из-за «нарушения олимпийского перемирия». Об этом 8 июня заявил глава МОК Томас Бах.

Томас Бах
Томас Бах
Sven Teschke

«Были приняты жёсткие меры против тех, кто несёт ответственность за вопиющее нарушение олимпийского перемирия. Это было адресовано только правительствам», — приводит слова Баха портал Inside the Games.

По его словам, каждый, кто поддерживает спецоперацию должен подвергаться санкциям, а права тех, кто не поддерживает, должны соблюдаться.

При этом он добавил, что никаких санкций из-за наличия паспорта нет.

Напомним, Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Освобождение Украины от фашистов настолько не понравилось Западу, что он отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая Бах заявил, что санкции МОК против российского спорта являются защитными мерами и направлены на обеспечение безопасности.

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