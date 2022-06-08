Цюрих, Швейцария, 8 июня, 2022, 15:14 — ИА Регнум. Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов от соревнований из-за «нарушения олимпийского перемирия». Об этом 8 июня заявил глава МОК Томас Бах.

Sven Teschke Томас Бах

«Были приняты жёсткие меры против тех, кто несёт ответственность за вопиющее нарушение олимпийского перемирия. Это было адресовано только правительствам», — приводит слова Баха портал Inside the Games.

По его словам, каждый, кто поддерживает спецоперацию должен подвергаться санкциям, а права тех, кто не поддерживает, должны соблюдаться.

При этом он добавил, что никаких санкций из-за наличия паспорта нет.

Напомним, Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Освобождение Украины от фашистов настолько не понравилось Западу, что он отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая Бах заявил, что санкции МОК против российского спорта являются защитными мерами и направлены на обеспечение безопасности.