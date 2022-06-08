Барнаул, 8 июня, 2022, 22:44 — ИА Регнум. Почти 105 тысяч жителей Алтайского края благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда» смогли выбирать территорию для благоустройства в 2 023 году, приняв участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства.

Цитата с сайта barnaul.org Барнаул, благоустройство в парке «Юбилейный»

Голосование проходило онлайн — на платформе za. gorodsreda.ru, на официальных сайтах органов местного самоуправления и других электронных площадках. Минстрой Алтайского края 8 июня опубликовал список объектов, набравших наибольшее количество голосов в восьми городах (будут благоустроены в 2 023 году): Барнаул (парк культуры и отдыха «Центральный» и Парк «Юбилейный), Бийск: (Сквер «Ленинградский» и Зеленая зона квартала АБ), Заринск (сквер на пересечении ул. Советской и ул. Горького и Пешеходная зона от ул. Металлургов, 15/3 до ул. Союза Республик, 22/3), Рубцовск (общественная территория прилегающая к зданию МБУ ДК «Алтайсельмаш» и Общественная территория перед зданием МБУК «Рубцовский драматический театр» с выходом на пр-кт Ленина), Славгород (городской парк культуры и отдыха и Аллея Победы (микрорайон 2), Камень-на-Оби (городской парк «Зеленый клин» по улице Радостная, 46 (этап 1) и Парк Победы по улице Пушкина, 92), Алейск (железнодорожный парк и Сквер на въезде в город по пер. Ульяновский), Новоалтайск (сквер имени И. И. Григорьева по ул. Григорьева и Сквер по ул. Космонавтов в 10 микрорайоне).

«Ежегодно всероссийское голосование получает большой отклик у жителей Алтайского края. Благодаря неравнодушию граждан и заинтересованности органов местного самоуправления удается отобрать и благоустроить действительно значимые для городов и сельских территорий объекты», — отметил министр строительства и ЖКХ Алтайского края Иван Гилев.

То, что жители Барнаула вновь выбрали для благоустройства самый большой парк Барнаула — «Юбилейный» — говорит о высокой востребованности нацпроекта.

По словам представителя подрядной организацииАлександра Шаманина, новая пешеходная связь по основной аллеи протяженностью более 1,5 км появится уже к осени этого года. Там будет уложено асфальтобетонное покрытие. Также вдоль пешеходной дорожки с обеих сторон обустроят зоны с плиточным покрытием, где установят лавочки и освещение — это 100 светильников, а также 13 камер видеонаблюдения, скамейки и урны. Также появится благоустроенная площадка для проведения мероприятий. В рамках озеленения в осенний период на территории парка будет высажено 490 деревьев, среди них — березы, вязы, рябины, черемуха и клены.

Члены общественного совета парка дали оценку увиденному, отметив, что подрядчик достаточно качественно выполняет работы, старается проработать все моменты, которые выявляются в процессе благоустройства территории.

«Еще несколько лет назад мы даже не могли представить, что здесь будут вестись такие работы. Благодаря поддержке жителей города, которые активно проголосовали в прошлом году именно за благоустройства парка «Юбилейный» сегодня мы видим, как преображается территория.

Во всех вопросах администрация города идет нам на встречу, прислушивается к нашим предложениям и инициативам, при этом и подрядчик прикладывает все усилия, чтобы качественно и в срок завершить все работы. Это, действительно, здорово, поэтому у нас нет никаких сомнений в успешной реализации проекта», — отметил общественникАлександр Ворогушин.

Цитата с сайта barnaul.org В парке «Юбилейный» Барнаула

По его словам, для того, чтобы разработать проект благоустройства парка в том виде, который включил интересы горожан, было проведено несколько публичных обсуждений, стратегические сессии, опросы и другие открытие мероприятия.

Представитель общественного совет парка «Юбилейный», председатель АКОСЭО «Планета» Любовь Бельдеева подчеркнула:

«Этот парк — большое общественное пространство и он должен стать украшением города, доступным для его жителей».

Как сообщалоИА REGNUM, нацпроект «Жильё и городская среда» повышает комфорт горожан и делает жизнь лучше. К 2 030 году качество городской среды должно быть улучшено в 1,5 раза. Концепцией «Барнаул — зеленый город» предусмотрено создание зеленых зон в каждом районе, чтобы у горожан стало больше комфортных мест для прогулок и активного отдыха.

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