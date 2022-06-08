Москва, 8 июня, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Ввиду избытка производственных мощностей обогащение урана в России носит экспортоориентированный характер, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова.

Ru.wikipedia.org Уран

«Одним из направлений экспорта являются США, которые вынуждены покрывать потребности в ресурсе за счёт импорта.

Это связано с тем, что после закрытия ряда предприятий по обогащению урана (из последних закрывшихся — USEC в штате Пайктон в 2 013 г.) единственной компанией на территории США является подразделение европейского консорциума Urenco в штате Нью-Мексико.

То есть, у Штатов нет достаточных компетенций для оперативного разворачивания новых производств, и вопрос здесь не в выделении финансирования из американского бюджета, а в доступности технологий и первичных ресурсов.

Здесь могла бы стать подспорьем разработка месторождений урана в Канаде для последующего обогащения в США, но в 2 018–2 020 гг. произошло резкое сокращение добычи урана в Канаде, что также осложняет ситуацию для США.

Кроме того, когда для Европы есть риски дефицита электроэнергии, а «зелёная повестка» отошла на второй план, допустима возможность переориентирования Urenco в Нью-Мексико на европейский рынок», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, администрация президента США Джо Байдена планирует вложить значительные средства в развитие предприятий по обогащению урана на американской территории для сокращения зависимости от поставок российского ядерного топлива.

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