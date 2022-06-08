Калуга, , 15:31 — REGNUM О реализации государственной молодёжной политики на территории Калужской области шла речь на рабочей встрече 8 июня губернатора Владислава Шапши с заместителем руководителя Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Дамиром Фаттаховым. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUMв пресс-службе правительства региона.

Молодёжь приветствует ветеранов ИА REGNUM

Молодёжь составляет 35% трудоспособного населения региона. В области сформирован состав молодёжного правительства, действуют молодёжные советы в муниципалитетах, оказывается грантовая помощь. Калужская молодёжь — активный участник волонтёрского движения. В регионе начал работу первый в России Общественный волонтёрский центр по противодействию распространению коронавирусной инфекции в рамках Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. В настоящее время эпидемия пошла на спад, и теперь молодые калужане добровольно оказывают гуманитарную помощь жителям Донбасса и помогают двум тысячам беженцев, вынужденно покинувшим территории Украины, ДНР и ЛНР.

«По предварительным данным Всероссийской переписи населения, жителей региона стало больше на 60 тысяч человек. Это во многом связано с миграционными изменениями. Мы стараемся приглашать молодых людей к нам в гости, чтобы они создавали семьи, учились, развивались, оставались здесь жить и работать. В эти выходные у нас состоялся всероссийский форум студентов-медиков. К нам приехали ребята более чем из 80 институтов страны. Свыше 600 человек три дня создавали проекты, работали над важными для отрасли направлениями. Некоторые из них уже согласились приехать работать в Калужскую область из других регионов. Это тоже для нас очень важно», — отметил Владислав Шапша.

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