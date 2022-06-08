Рамалла , , 15:24 — REGNUM Партия «ФАТХ» опровергла публикации в СМИ о смерти своего лидера, президента Палестины Махмуда Аббаса. Об этом сообщает Maan.

Махмуд Аббас Kremlin.ru

По данным журналистов, 8 июня власти Палестины опубликовали обращение Аббаса, записанное в аудиоформате.

Ранее ряд СМИ сочли, что в движении якобы пытаются скрыть факт смерти Аббаса, который не показывался на публике в течение долгого времени. Журналисты цитируют заявление официального представителя «ФАТХ» Усамы аль-Кавасми, который сообщил, что информация о смерти Аббаса «совершенно не соответствует действительности».

Напомним, что Аббас, которому в этом году исполнилось 87 лет, страдает от ряда серьёзных заболеваний и перенёс несколько операций на сердце.