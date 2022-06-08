Москва, , 15:12 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла проекты законов об объединении Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС) в Фонд пенсионного и социального страхования РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 8 июня.

Госдума Полина Волхова © ИА REGNUM

Создание такого единого Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации предлагается осуществить с 1 января 2023 г.

«Создание единого фонда упростит получение гражданами социальных выплат — они будут назначаться автоматически либо по одному заявлению», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

При этом, по его словам, перевод услуг в электронный вид не повлияет на доступность для пожилых людей и инвалидов.

«После реорганизации фондов граждане, как и сейчас, смогут обращаться лично в клиентские службы и МФЦ и получить все услуги по принципу «одного окна», — подчеркнул Володин.

Территориальные органы Пенсионного фонда России предлагается считать с 1 января 2023 г. территориальными органами Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации с одновременным присоединением к ним территориальных органов Фонда социального страхования Российской Федерации.

Предусматривается, что функции и полномочия учредителя Фонда пенсионного и социального страхования РФ от имени РФ осуществляет правительство РФ, а координацию его деятельности — Минтруд.

Освободившиеся «дворцы» ПФР будут переданы на социальные нужды, пообещала ранее вице-премьер Татьяна Голикова.

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