Ульяновск, , 15:12 — REGNUM В Ульяновской области снижается заболеваемость ковидом при росте летальных исходов. Соответствующие данные приводит федеральный оперштаб, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По сведениям на 8 июня, с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлено 203 209 случаев заражения коронавирусом, в том числе 6 и 7 июня инфицирование подтверждено соответственно у 31 и 30 жителей.

Вылечились от ковида 197 930 человек, в том числе 7 июня победили коронавирус 62 пациента. Доля выздоровевших составляет 97,4%.

Что касается госпитализаций, то 6 июня в ковидные стационары попали 66 больных, 7 июня направили на лечение в больницы 62 пациентов с коронавирусом.

Количество жертв пандемии продолжает расти. Всего в Ульяновской области умерли 4703 ковид-пациента, в том числе 7 июня скончался один больной.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области в наличии остаются более 134,1 тыс. доз вакцины от COVID-19.

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