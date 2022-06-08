Новосибирск, 8 июня, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Услуги VPN, закупаемые новосибирскими медицинскими организациями, предназначены исключительно для защиты информации. Об этом заявили в министерстве цифрового развития и связи региона.

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Напомним, ранее местные СМИ сообщили, что завершились торги по аукциону с закупкой услуг по предоставлению канала VPN с доступом в интернет для больниц. Заказ разместило новосибирское управление контрактной системы.

В министерстве утверждают, что информация о приобретении услуг VPN государственными медицинскими организациями для обхода блокировок, опубликованная в ряде средств массовой информации, не соответствует действительности.

«Специалисты минцифры подчеркнули, что тип VPN, о котором идёт речь в публикациях, используется для объединения филиалов одной организации в единую сеть передачи данных с помощью сети внешнего провайдера связи. Это делается, в первую очередь, для передачи информации по защищенным каналам связи, для обеспечения безопасности и соблюдения требований действующего законодательства по защите информации. Данный тип VPN, не имеет ничего общего с услугой Proxy VPN, которая используется для доступа к ресурсам в обход различных блокировок», — сообщает официальный телеграм-канал «Новосибирь».