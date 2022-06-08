Ростов-на-Дону, , 15:11 — REGNUM Первый Всероссийский фестиваль искусств «Петровские ассамблеи» состоится в рамках широкого празднования 350-летия со дня рождения Петра Великого, передаёт 8 июня корреспондент ИА REGNUM.

Добровольський Микола Флорианович. Петр I. 1880

Гостей фестиваля познакомят с историей России начала XVIII века, народными ремёслами. На Фонтанной площади развернут ярмарочные кварталы, в которых пройдут театрализованные представления. На сцене выступят Адмиралтейский оркестр Ленинградской военно-морской базы (Санкт-Петербург), концертный оркестр духовых инструментов имени Еждика, оркестр русских народных инструментов «Дон», артисты донских театров.

На большой сцене театра имени Горького состоится показ спектакля государственного академического Малого театра «Петр I» по произведениям Дмитрия Мережковского.

На проведение фестиваля на Фонтанной площади и в Ростовском академическом театре драмы имени Горького было выделено более 5 млн рублей.