Нур-Султан, , 15:08 — REGNUM В мажилис (нижнюю палату) Казахстана внесён законопроект, который предусматривает наказание за сопротивление сотрудникам полиции. Об этом, как сообщает пресс-служба законодательного органа, 8 июня сообщила на заседании депутат от правящей партии «Нур Отан» Гульнара Бижанова.

Спецназ Казахстана Иван Шилов © ИА REGNUM

«Депутатами совместно с правоохранительным блоком внесён ряд поправок по усилению правовой защищенности сотрудников силового блока, уровня ответственности их руководителей, социального обеспечения, стимулирования и повышения мотивации для них», — сказала Бижанова.

Она отметила, что поправки предлагается внести с учётом январских событий, когда ряд городов страны охватили беспорядки. Предлагается ужесточить наказание за неповиновение законным требованиям правоохранителей в условиях ЧС и в зоне проведения антитеррористической операции. Наказывать предлагается вплоть до лишения свободы на срок до трёх лет.

Стоит отметить, что в настоящее время в Казахстане за неповиновение представителю власти в условиях режима ЧС наказывается штрафом до 6,36 млн тенге ($14,7 тыс.) или лишением свободы сроком до двух лет.