В Архангельской области частично отменили масочный режим
Архангельск, 8 июня, 2022, 15:08 — ИА Регнум. В Архангельской области ослабили требования по соблюдению масочного режима, сообщает региональное правительство.
Полина Серова ИА REGNUM
Масочный режим в кафе
В частности, отменено требование об обязательном использовании масок в торговых центрах и местах оказания услуг, в общественном транспорте, госучреждениях и храмах.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее масочный режим был отменен в Мурманской области и Коми.