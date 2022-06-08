Архангельск, 8 июня, 2022, 15:08 — ИА Регнум. В Архангельской области ослабили требования по соблюдению масочного режима, сообщает региональное правительство.

Полина Серова ИА REGNUM Масочный режим в кафе

В частности, отменено требование об обязательном использовании масок в торговых центрах и местах оказания услуг, в общественном транспорте, госучреждениях и храмах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее масочный режим был отменен в Мурманской области и Коми.