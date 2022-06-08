Сеул, , 15:08 — REGNUM В Южной Корее зафиксировали незначительный рост уровня поддержки политики главы государства Юн Сок Ёля. Об этом сообщает KBS со ссылкой на исследовательскую компанию Jowon C& I.

Юн Сок Ёль (слева) (сс) 고려

Согласно результатам опроса, проведенного с 4 по 6 июня среди 1001 человека в возрасте старше 18 лет, уровень поддержки президента страны составил 54,4%.

Не одобряют деятельность южнокорейского лидера 41,7% респондентов. 3,9% респондентов воздержались от ответа.

Известно, что самый высокий уровень поддержки президента наблюдался в провинции Канвондо и на острове Чеджу (70,6%), а самый низкий — в Кванджу и провинциях Чолла (37,5%).

По возрастным группам, наибольшей популярностью Юн Сок Ёль пользуется у лиц в возрасте старше 60 лет (69,4%), а наименьшей — среди лиц в возрасте старше 40 лет (40%).

Уровень поддержки правящей партии «Сила народа» составил 46,9%, оппозиционной Демократической партии «Тобуро» — 28%, партии «Справедливости» — 3%.