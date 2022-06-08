Москва, 8 июня 2022, 15:06 — REGNUM Показатели, которые легли на стол президенту России Владимиру Путину, это оперативный мониторинговый срез потребительских цен последних недель, заявил корреспонденту ИА REGNUM кандидат экономических наук, преподаватель факультета «Форсайт» РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Домащенко.
Как сообщало ИА REGNUM, в России полностью остановилась инфляция, заявил 7 июня президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
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