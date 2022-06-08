Москва, 8 июня, 2022, 15:06 — ИА Регнум. Показатели, которые легли на стол президенту России Владимиру Путину, это оперативный мониторинговый срез потребительских цен последних недель, заявил корреспонденту ИА REGNUM кандидат экономических наук, преподаватель факультета «Форсайт» РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Домащенко.

QuoteInspector Рост цен

«И действительно, на часть товаров и услуг после февральско-мартовского пика роста цен наметилась стабилизация или откат цен от максимумов.

Во многом этому способствовало сжатие потребительского спроса в апреле–мае после ажиотажа, вызванного резким ослаблением рубля, наблюдавшегося в начале марта.

Рывок цен наверх можно ждать не раньше осени. Дальнейший тренд цен будет связан с курсовыми колебаниями рубля и состоянием логистики», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России полностью остановилась инфляция, заявил 7 июня президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

Читайте также: Путин заявил о полном прекращении роста цен