Пули-Алам, Афганистан, 8 июня, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Официальные лица афганской провинции Логар сообщили, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) при финансовой поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) передала департаменту здравоохранения провинции второй пакет медицинского и немедицинского оборудования на сумму более 8 миллионов афгани. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Аптечка

Кудратулла Адыл, директор департамента, сказал, что пакет помощи включает в себя различное медицинское оборудование, оборудование для операционных, родильные столы, физиотерапевтическое оборудование, аптечки для оказания первой помощи, лекарства, бытовую технику, холодильники для вакцин, оргтехнику и расходные материалы.

По словам Адыла, это второй пакет помощи от ВОЗ департаменту здравоохранения Логара.

Ранее ряд жителей Логара жаловались на нехватку лекарств и медицинского оборудования в провинции.