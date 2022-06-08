Екатеринбург, 8 июня, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Свердловский областной суд смягчил приговор экс-депутату городской думы Екатеринбурга. Мужчине вменяли два эпизода мошенничества в особо крупном размере, сообщили журналистам в пресс-службе суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Приговор

В сентябре 2021 года Чкаловский районный суд Екатеринбурга признал уральца виновным в мошенничестве на 2,5 млрд рублей и назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы. С приговором не согласился адвокат обвиняемого. Апелляция стороны защиты была рассмотрена, а приговор изменён. Бывший депутат гордумы проведёт в колонии общего режима 5 лет 11 месяцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, экс-депутата осудили за похищение более 250 млн рублей, собранных на реконструкцию завода в Челябинской области и обман дольщиков более чем на 2 млрд рублей.