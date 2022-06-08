Вашингтон, 8 июня, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Решение о существенном сокращении своей деятельности в России из-за спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины приняла американская компания Microsoft. Об этом 8 июня сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на официальное письмо компании.

Microsoft

«Мы приняли решение значительно сократить свой бизнес в России в связи изменением экономических прогнозов и влияния (ситуации на Украине — ред.) на деятельность Microsoft в России», — указывается в письме.

Также уточняется, что компания будет продолжать исполнение действующих контрактных обязательств перед пользователями из РФ, а также намерена оказать поддержку более 400 своим российским сотрудникам, которых затронут эти ограничения.

«Мы находимся в непосредственном контакте с сотрудниками, которых коснется принятое решение, и гарантируем им со своей стороны достойное отношение и полную поддержку в это непростое время», — добавляется в письме.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта 2 022 года в компании Microsoft заявили, что не будут приостанавливать сотрудничество со своими российскими клиентами.