Эль-Кувейт, , 15:08 — REGNUM Высший суд Кувейта назначил дату первого заседания по делу о коррупции в министерстве обороны страны. Об этом 8 июня сообщает официальная газета Al-Rai.

Кувейт Xiquinho Silva

По данным журналистов, 5 июля суд начнёт рассмотрение обвинения, выдвинутого против пятерых высокопоставленных военных, включая экс-министра обороны страны Халеда-аль-Джарраха аль Сабаха. Военные обвиняются в получении взяток и лоббировании закупок многоцелевых истребителей Euorofighter в интересах ВВС Кувейта.

По данным Государственного управления по борьбе с коррупцией Кувейта, военные искусственно завысили цены на самолёты в целях личного обогащения. Сумма контракта на поставку нескольких десятков истребителей составила более $10 млрд.