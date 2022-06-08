Москва, , 17:14 — REGNUM Известный журналист Владимир Познер и телеведущий Иван Ургант впервые за долгое время вышли в свет. Об этом сообщил портал StarHit 8 июня.

Владимир Познер Dmitry Rozhkov

Так, на днях знаменитости работали в качестве ведущих на закрытом мероприятии в Центральном доме литераторов в Москве. В рамках выступления Познер и Ургант много шутили и беседовали с гостями на актуальные темы, однако о своей дальнейшей деятельности на телевидении высказываться не стали.

Напомним, шоу «Вечерний Ургант» не появлялось в эфире Первого канала с конца февраля 2022 года. Авторская передача Познера также пропала из сетки вещания.

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