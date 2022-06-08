Уфа, 8 июня, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Башкирия готова принять детей из ЛНР для отдыха в оздоровительных лагерях, а также военнослужащих — для реабилитации в санаториях. Об этом 8 июня сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на встрече в Луганске с главой Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником, передает пресс-служба главы Башкирии.

Dnmchs.ru Гуманитарная помощь

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Сообщается, что на встрече были также рассмотрены вопросы развития сотрудничества между двумя республиками. Пасечник поблагодарил жителей и руководство Башкирии за поддержку в восстановлении пострадавших территорий.

«Регионы Российской Федерации берут шефство над нашими городами и районами. Башкирия одним из первых протянула нам руку помощи. Вы начали помогать городу Красный Луч. Уверен, что вместе мы быстрее восстановим инфраструктуру, разрушенное жильё и социальные объекты, поможем людям вернуться к нормальной жизни», — приводит пресс-служба слова главы ЛНР.

Хабиров заверил, что регион продолжит поддерживать жителей ЛНР, развивать сотрудничество в социальной сфере и экономике.

«Дружба народов Башкирии и Донбасса имеет исторические корни. Наши деды бок о бок защищали луганскую землю во время Великой Отечественной войны, а сегодня мы вновь вместе боремся с нацизмом», — приводит пресс-служба его слова.

Глава Башкирии сообщил, что во второй половине 2 022 года регион намерен направить в ЛНР бизнес-миссию для формирования совместных проектов в сельском хозяйстве, промышленности и других сферах.

Сообщается, что после встречи главы ЛНР и Башкирии возложили цветы к мемориалу в честь героев Великой Отечественной войны в центре Луганска.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что из Башкирии в ЛНР были командированы врачи и строители. В составе гуманитарной колонны из Башкирии в ЛНР были направлены медоборудование, асфальтовый завод, строительная техника.