Донецк, , 15:02 — REGNUM Украинские войска совершили обстрел Ворошиловского района Донецка. Об этом 8 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В 14:40 зафиксирован удар с украинских позиций в населённом пункте Пески. Боевики применили ствольную артиллерию калибра 155 мм. Всего по Ворошиловскому району Донецка выпущено шесть снарядов.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые формирования Украины совершили обстрел Петровского района Донецка.