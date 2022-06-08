Донецк, 8 июня, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Украинские войска совершили обстрел Ворошиловского района Донецка. Об этом 8 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

В 14:40 зафиксирован удар с украинских позиций в населённом пункте Пески. Боевики применили ствольную артиллерию калибра 155 мм. Всего по Ворошиловскому району Донецка выпущено шесть снарядов.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые формирования Украины совершили обстрел Петровского района Донецка.