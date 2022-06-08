Газни, Афганистан, 8 июня, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Местные представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Газни подтвердили, что за последние несколько дней 150 жителей кишлака Батур в уезде Гиро заразились холерой после употребления питьевой воды из кяриза (подземная гидротехническая система в городах и селениях, совмещающая водопровод и систему орошения — прим. ИА REGNUM) и доставлены в больницу. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Mos.ru В больнице

Местные жители обвиняют чиновников сферы здравоохранения провинции Газни в некомпетентности и халатности, и заявляют, что на прошлой неделе в кишлаке Пани уезда Гиро была зарегистрирована вспышка заболевания, в результате которой 90 человек заразились холерой.

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По словам местных жителей, халатность талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) привела к распространению холеры в других районах провинции Газни.

В настоящее время состояние 150 женщин, детей и мужчин, заразившихся холерой в Газни, оценивается как неудовлетворительное.