Москва, 8 июня, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Увеличение порога переводов средств за рубеж до 150 тыс. долларов США в месяц связано со стабилизацией и укреплением курса рубля, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.

Дарья Антонова ИА REGNUM Денежные переводы

«Центральный банк, вероятно, будет поддерживать обменный курс американского доллара в районе 60-62 рублей за доллар для обеспечения исполнения российского бюджета свёрстанного из расчёта 72,1 рубля за доллар при цене на нефть $44,20 за баррель.

Надо отметить, что данное увеличение порога уже четвёртое с момента принятия ограничительных мер ЦБ (в мае порог был поднят с 10 тысяч до 50 тыс. долл. США).

Таким образом, можно говорить о постепенной нормализации валютного рынка в России, несмотря на введённые западными государствами санкции», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ЦБ РФ повышает месячный лимит, установленный для денежных переводов на зарубежные счета граждан России и стран, не входящих в список недружественных, с $50 тыс. до $150 тыс. в месяц.

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