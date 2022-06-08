Москва, 8 июня, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Запад действительно старается спровоцировать в России дефолт, но это дефолт искусственный, никаких оснований для него нет. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 8 июня журналистам.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Это рукотворный дефолт, потому что никаких оснований для дефолта в Российской Федерации нет, причем нет абсолютно», — подчеркнул Песков.

Представителя Кремля спросили, как в условиях санкций применять схему для выплат за российский газ. О механике выплат лучше спрашивать у Министерства финансов, заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что санкции Запада против Национального расчётного депозитария направлены лишь на громогласное объявление в стране «дефолта».

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