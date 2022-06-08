Тбилиси, , 14:56 — REGNUM Грузии нужно дать статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз, так как это должно стать толчком для преобразований в стране. Об этом заявил бывший президент страны Михаил Саакашвили в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Михаил Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«В случае Грузии статус кандидата должен быть присвоен сейчас и без каких-либо сомнений, так как этот статус стане трансформирующей силой и инструментом для перемен», — написал экс-президент.

Он отметил, что перемены нужны Грузии. При этом политик призвал не обращать внимание на такие «детали», как его тюремное заключение. Саакашвили призвал Брюссель не оставлять Грузию в «постсоветском болоте».

Напомним, Грузия 3 марта подала заявку на вступление в ЕС, и в связи с этим Брюссель прислал ей анкету-опросник. Тбилиси передал ответы в срочном порядке к 10 мая. При этом в Брюсселе напомнили, что правительство Грузии застопорило проведение обещанной судебной реформы.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Италии поддержал вступление Грузии в ЕС