Казань, 8 июня, 2022, 14:53 — ИА Регнум. На территории Татарии 9 июня ожидается сильный ветер порывами до 17 м/с. О погоде в предстоящие сутки сообщает региональное управление Гидрометцентра.

Камиль Коро. Порыв ветра. 1870

По прогнозам синоптиков, ночью и днем 9 июня местами по Татарии ожидается сильный северо-западный ветер до 15-17 м/с.

В течение суток вероятна облачная с прояснениями погода. Возможен дождь, днем местами небольшой. Температура воздуха ночью составит +8…+13 ˚С, днем — не выше +22 ˚С.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии в результате порывистого ветра 7 июня произошло падение 21 дерева, 11 из них — в Казани.

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